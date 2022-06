F1, George Russell: “Voglio che il mio primo podio a Silverstone sia sul gradino più alto” (Di giovedì 30 giugno 2022) George Russell è forse l’unica vera nota lieta di questa prima parte di stagione 2022 per la Mercedes, che ha avuto conferma di avere in casa un pilota pronto a raccogliere l’eredità del plurititolato Lewis Hamilton nei prossimi anni. Il giovane pilota inglese ex Williams sta impressionando tutti per velocità e costanza (si è già guadagnato il soprannome di Mr. Consistency), infatti è l’unico della griglia capace di chiudere le prime nove gare dell’anno sempre nella top5. Il 24enne nativo di King’s Lynn è addirittura quarto nel Mondiale nonostante una W13 decisamente problematica e molto distante da Red Bull e Ferrari in termini di prestazione pura, ma il suo obiettivo resta quello di ottenere finalmente la prima vittoria della carriera in Formula Uno magari già questo weekend, a Silverstone, nel suo GP di casa. “Una top3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)è forse l’unica vera nota lieta di questa prima parte di stagione 2022 per la Mercedes, che ha avuto conferma di avere in casa un pilota pronto a raccogliere l’eredità del plurititolato Lewis Hamilton nei prossimi anni. Il giovane pilota inglese ex Williams sta impressionando tutti per velocità e costanza (si è già guadagnato il soprannome di Mr. Consistency), infatti è l’unico della griglia capace di chiudere le prime nove gare dell’anno sempre nella top5. Il 24enne nativo di King’s Lynn è addirittura quarto nel Mondiale nonostante una W13 decisamente problematica e molto distante da Red Bull e Ferrari in termini di prestazione pura, ma il suo obiettivo resta quello di ottenere finalmente la prima vittoria della carriera in Formula Uno magari già questo weekend, a, nel suo GP di casa. “Una top3 ...

