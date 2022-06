E’ il governo dei peggiori. La prova del nove? Il fantozziano scontro tra Conte e Draghi (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – Presentatoci come il governo dei migliori, l’esecutivo guidato da Mario Draghi si è presto rivelato il governo dei peggiori. Ammucchiata informe di forze che lo reggono a suon di malumori, attacchi incrociati, divisioni, spaccature e una sostanziale inerzia. Pur di restare a galla, per conservarsi posticini al sole, ancora nessun partito ha strappato. Quello che però sta accadendo nelle ultime ore è soltanto l’antipasto di un autunno di scontri in vista delle elezioni, segnato in particolare dall’agonia dei Cinque Stelle. Il movimento che fu principale forza parlamentare è sempre meno rilevante ed è costretto ad alzare la voce, fuori tempo massimo, per conservare un misero pacchetto di voti destinato altrimenti a evaporare. Conte vs Draghi? Eccovi il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – Presentatoci come ildei migliori, l’esecutivo guidato da Mariosi è presto rivelato ildei. Ammucchiata informe di forze che lo reggono a suon di malumori, attacchi incrociati, divisioni, spaccature e una sostanziale inerzia. Pur di restare a galla, per conservarsi posticini al sole, ancora nessun partito ha strappato. Quello che però sta accadendo nelle ultime ore è soltanto l’antipasto di un autunno di scontri in vista delle elezioni, segnato in particolare dall’agonia dei Cinque Stelle. Il movimento che fu principale forza parlamentare è sempre meno rilevante ed è costretto ad alzare la voce, fuori tempo massimo, per conservare un misero pacchetto di voti destinato altrimenti a evaporare.vs? Eccovi il ...

