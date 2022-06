Durano tantissimo ma dopo averli aperti devi assaggiarli per scoprire se puoi ancora mangiarli

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Possono durare per diverso tempo, anche oltre la loro scadenza, ma è sempre il caso dise li avete in casa da molto e non li avete. Scopriamo cosa sono. Possono piacere o non piacere, l’unica cosa sicura è che hanno una durata oltre la media, anche una volta. Li potete trovare durante banchetti di cerimonie o all’aperitivo con gli amici. Fanno sempre un’ottima figura!a lungo, anchela data di scadenza – (ilgiornaledelcibo) – curiosauro.itsono meglio Stiamo parlando dei sottaceti che molti amano alla follia, utilizzandoli come accompagnamento un po’ dappertutto. Questi, infatti, hanno un sapore delizioso e sono ottimi sia dentro un panino sia direttamente in bocca una volta presi dal frigorifero. Ma quanto ...