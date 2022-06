Disastro Meteo: Ad Agosto pioverà a dirotto, ecco in quali settimane. Vacanze rovinate per molti (Di giovedì 30 giugno 2022) Meteo, L’Estate è partita col botto e proseguirà anche per la prossima settimana sotto il segno di Caronte, questo immenso anticiclone che sta arroventando l’Italia, il Mediterraneo e l’Europa. Ma durerà veramente per altri due mesi ininterrotti? Risponde il direttore de Il Meteo.it Antonio Sanò. “Le previsioni a lungo termine, che sappiamo bene, sebbene siano più attendibili che in passato, quanto restino tuttavia alquanto fallaci, indicano un prosieguo della stagione tale e quale come l’incipit, ovvero bollente, con temperature decisamente oltre le medie. Alcuni indizi ci fanno però pensare che qualcosa potrebbe andare storto: cambiamento climatico non significa solo più caldo o più siccità, bensì soprattutto estremizzazione, ovvero a periodi più caldi e secchi potrebbero alternarsi fasi più piovose e fredde anche in modo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 giugno 2022), L’Estate è partita col botto e proseguirà anche per la prossima settimana sotto il segno di Caronte, questo immenso anticiclone che sta arroventando l’Italia, il Mediterraneo e l’Europa. Ma durerà veramente per altri due mesi ininterrotti? Risponde il direttore de Il.it Antonio Sanò. “Le previsioni a lungo termine, che sappiamo bene, sebbene siano più attendibili che in passato, quanto restino tuttavia alquanto fallaci, indicano un prosieguo della stagione tale e quale come l’incipit, ovvero bollente, con temperature decisamente oltre le medie. Alcuni indizi ci fanno però pensare che qualcosa potrebbe andare storto: cambiamento climatico non significa solo più caldo o più siccità, bensì soprattutto estremizzazione, ovvero a periodi più caldi e secchi potrebbero alternarsi fasi più piovose e fredde anche in modo ...

Pubblicità

1IsabellaMilani : Finché la gente non capisce che 'Non ci sono più le mezze stagioni' non è un proverbio simpatico, ma un avvertiment… - Lara20838926300 : RT @pietrop15671757: Meteo, 'mai accaduto prima': disastro a Roma, la conferma degli esperti - pietrop15671757 : Meteo, 'mai accaduto prima': disastro a Roma, la conferma degli esperti - abboapk : Meteo, 'mai accaduto prima': disastro a Roma, la conferma degli esperti - mummy53690440 : Meteo, 'mai accaduto prima': disastro a Roma, la conferma degli esperti -