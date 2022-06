Covid e lavoro, mascherine Ffp2 e smart working: il protocollo (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – mascherine Ffp2 sul luogo di lavoro, smart working e lavoro agile, gestione dei positivi in azienda. Prende forma il nuovo protocollo Covid, un documento “più snello”, spiega una nota del ministero del lavoro che ha sottoscritto il documento con ministero della Salute, Mise e Inail e parti sociali. Si concretizza una semplificazione importante del quadro di regole dunque, ma, ammonisce il ministero, “non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni”. Le misure verranno riesaminate entro il 31 ottobre. mascherine – Cade l’obbligo generalizzato legato alle mascherine ma le aziende devono mettere a disposizione dispositivi Ffp2. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –sul luogo diagile, gestione dei positivi in azienda. Prende forma il nuovo, un documento “più snello”, spiega una nota del ministero delche ha sottoscritto il documento con ministero della Salute, Mise e Inail e parti sociali. Si concretizza una semplificazione importante del quadro di regole dunque, ma, ammonisce il ministero, “non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni”. Le misure verranno riesaminate entro il 31 ottobre.– Cade l’obbligo generalizzato legato allema le aziende devono mettere a disposizione dispositivi. Il ...

