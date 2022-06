Covid dal gatto all'uomo: primo caso di contagio, lo studio (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. - Covid dal gatto all'uomo: in gruppo di scienziati thailandesi ha fornito "la prima prova solida" di un contagio Covid trasmesso dal felino all'uomo. Lo riferisce 'Nature', facendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. -dalall': in gruppo di scienziati thailandesi ha fornito "la prima prova solida" di untrasmesso dal felino all'. Lo riferisce 'Nature', facendo ...

Pubblicità

AlexBazzaro : @Adnkronos Curatevi. Non dal Covid, dall’ ipocondria. - WeAreTennisITA : Matteo Berrettini fermato dal Covid, Serena Williams fermata da una condizione precaria. In questo Wimbledon senza… - Agenzia_Ansa : Djokovic insiste: 'No al vaccino, rinuncio agli US Open. Gli Stati Uniti non mi fanno entrare: dipende dal loro go… - ItsmeFede : RT @AStramezzi: Il Dr Fauci, dopo ben 4 dosi di siero a mRNA + il Paxlovid di Pfizer ha rivelato di avere avuto una brutta ricaduta di Covi… - telodogratis : Covid dal gatto all’uomo: primo caso di contagio, lo studio -