Codere e Fondazione Villa Gaia per nuova biblioteca di genere

(Adnkronos) – Codere Italia, operatore di gioco legale leader del settore, continua le sue attività di Corporate Social Responsability sostenendo la Fondazione Villa Gaia che dal 2008 si occupa di dare supporto alle donne vittime di violenza. Sabato 2 luglio, in occasione dell'inaugurazione della biblioteca di genere ospitata all'interno della rinnovata Villa Gaia di Rea, alle porte di Pavia, Codere Italia consegnerà il suo contributo per sostenere le tante attività della Fondazione. Durante la giornata, ricca di appuntamenti, laboratori artistici e passeggiate organizzate, verrà svelata anche l'installazione permanente di una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

