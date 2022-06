Caldo record senza tregua, ecco dove si rischia di andare oltre i 40 gradi (Di giovedì 30 giugno 2022) Le previsioni meteo per il weekend regalano un dato di fatto: il Caldo, per ora, non finisce. La brutta notizia, o per chi sarà al mare buona, è che sono attesi giorni di alte temperature. Al punto che potrebbero esserci zone dove non solo i 40 gradi saranno toccati, ma si potrebbe andare di qualche grado sopra. Il Caldo potrebbe crescere gradualmente Gli esperti de IlMeteo.it preannunciano il fatto che il fine settimana potrebbe essere bollente. Si prefigura, in particolare, il fatto che domenica si candidi ad essere la giornata più calda dei prossimi giorni. Non che nelle altre giornate le temperature non siano destinate ad essere non roventi. L'ultimo giorno della settimana potrebbe, però, essere contraddistinto da valori tali da essere definiti «davvero eccezionali» per essere quelle d'esordio ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 giugno 2022) Le previsioni meteo per il weekend regalano un dato di fatto: il, per ora, non finisce. La brutta notizia, o per chi sarà al mare buona, è che sono attesi giorni di alte temperature. Al punto che potrebbero esserci zonenon solo i 40saranno toccati, ma si potrebbedi qualche grado sopra. Ilpotrebbe crescere gradualmente Gli esperti de IlMeteo.it preannunciano il fatto che il fine settimana potrebbe essere bollente. Si prefigura, in particolare, il fatto che domenica si candidi ad essere la giornata più calda dei prossimi giorni. Non che nelle altre giornate le temperature non siano destinate ad essere non roventi. L'ultimo giorno della settimana potrebbe, però, essere contraddistinto da valori tali da essere definiti «davvero eccezionali» per essere quelle d'esordio ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record per altri 10 giorni, anche picchi di 45 gradi. 'Non sono previste precipitazioni importanti' #ANSA - Tag24news : Domani nella capitale giapponese si raggiungeranno i 37 gradi. 0,6 gradi in più rispetto alla giornata di oggi che… - infoitinterno : Caldo record, siccità, grandinate: l'estate italiana del clima estremo - infoitinterno : Temporali e grandine non bastano Caldo record: l’estate sarà infernale - infoitinterno : Italia fra siccità, caldo record, nubifragi. Fa paura meteo prossimi mesi -