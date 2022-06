Calciomercato Napoli, Koulibaly via? Il sostituto può arrivare dalla Fiorentina! (Di giovedì 30 giugno 2022) In casa Napoli non si sta vivendo un’estate tranquilla sul fronte Calciomercato. Il club azzurro ha deciso di attuare una nuova politica dirigenziale che non prevede rinnovi di contratto a cifre esorbitanti, facendo crescere così il malcontento di molti giocatori che, adesso, rischiano di lasciare la squadra. Tra i vari calciatori in bilico vi è anche Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, arrivato dal Genk nell’estate 2014, è diventato uno dei leader della squadra, unendo alla capacità fisiche e tecniche l’amore per la maglia e per la città. Tuttavia, ciò non basta per assicurare al classe ’91 la permanenza in Campania. Infatti, il contratto del difensore scadrà nel giugno 2023 e il Presidente De Laurentis non ha intenzione di prolungare il rapporto viste le cifre richieste dall’entourage del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) In casanon si sta vivendo un’estate tranquilla sul fronte. Il club azzurro ha deciso di attuare una nuova politica dirigenziale che non prevede rinnovi di contratto a cifre esorbitanti, facendo crescere così il malcontento di molti giocatori che, adesso, rischiano di lasciare la squadra. Tra i vari calciatori in bilico vi è anche Kalidou. Il difensore senegalese, arrivato dal Genk nell’estate 2014, è diventato uno dei leader della squadra, unendo alla capacità fisiche e tecniche l’amore per la maglia e per la città. Tutta, ciò non basta per assicurare al classe ’91 la permanenza in Campania. Infatti, il contratto del difensore scadrà nel giugno 2023 e il Presidente De Laurentis non ha intenzione di prolungare il rapporto viste le cifre richieste dall’entourage del ...

