'Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!'. La Juve saluta Dybala (e gli altri) (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel giorno della scadenza dei rispettivi contratti, la Juve dedica sui suoi canali social un saluto ai partenti, da Paulo Dybala ad Alvaro Morata a Federico Bernardeschi. "È arrivato che era una ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel giorno della scadenza dei rispettivi contratti, ladedica sui suoi canali social un saluto ai partenti, da Pauload Alvaro Morata a Federico Bernardeschi. "È arrivato che era una ...

Pubblicità

GenoaCFC : ?? Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo #Criscito, a cui vanno i ringraziamenti… - matteosalvinimi : #Maturità2022, una notte e una giornata che ricorderete per tutta la vita. Godetevi questi momenti! Buona fortuna r… - scaribel : RT @St1Salvatore: morata è innammorato della juventus noi tifosi /e lo stimiamo molto e gli vogliamo un mondo di bene buona fortuna alvaro… - sonourtata : alvaro grazie a te,non sai quanto mi mancherà non averti più con la nostra maglia,arrivederci e buona fortuna per t… - funsunflower__ : Un giocatore che ha dato tutto per la maglia, resterai nella storia della juventus come resterai per sempre nei nos… -