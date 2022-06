Bianchi “Istruzione fondamentale per una società aperta” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Una società più equa e più giusta è possibile soltanto se riusciamo ad estendere il diritto all'educazione, promuovendo il superamento delle barriere di genere, sociali ed economiche. Non bastano quindi semplici cambiamenti ma è necessaria una reale trasformazione dei sistemi educativi che permetta a tutte le bambine e tutti i bambini l'accesso al diritto all'Istruzione”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervenendo al “Transforming Education Pre-Summit” nella sede dell'Unesco a Parigi.“La trasformazione dell'educazione è la leva fondamentale di uno sviluppo sostenibile e di una società più aperta. In un momento di forte tensione internazionale come quello che stiamo vivendo è fondamentale ritrovarsi come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Unapiù equa e più giusta è possibile soltanto se riusciamo ad estendere il diritto all'educazione, promuovendo il superamento delle barriere di genere, sociali ed economiche. Non bastano quindi semplici cambiamenti ma è necessaria una reale trasformazione dei sistemi educativi che permetta a tutte le bambine e tutti i bambini l'accesso al diritto all'”. Lo ha detto il ministro dell'Patrizio, intervenendo al “Transforming Education Pre-Summit” nella sede dell'Unesco a Parigi.“La trasformazione dell'educazione è la levadi uno sviluppo sostenibile e di unapiù. In un momento di forte tensione internazionale come quello che stiamo vivendo èritrovarsi come ...

