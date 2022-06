Pubblicità

sportli26181512 : Ansaldi lascia il Torino: 'Vi saluto con il cuore': Cristian Ansaldi lascia il Torino e saluta i granata con un mes… -

Toro News

Tratta anche Mangas, sonda lo svincolato, che si libera dal Torino. Fascia destra: molto dipende dalla riconferma di Mazzocchi, che è corteggiato da Monza e Torino. E' in bilico, quindi si ...La scelta di Migliaccio, cheil posto di responsabile dello sviluppo e delle risorse ... Occhio anche all'esperienza di('86) che non rinnoverà con il Toro. Sulla fascia destra si rischia ... Calciomercato, c’è il Newell’s Old Boys su Ansaldi. Ma lui aspetta l’Europa (Adnkronos) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la ...Una lettera lunga 4 anni e 199 centimetri: Milan Djuric il gigante, il capitano dopo Di Tacchio e Ribery, saluta da leader e dice addio alla Salernitana. Il suo commiato (la ...