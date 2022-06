Amici, è crisi tra Alex e Cosmary? “È un periodo un po’ particolare” (Di giovedì 30 giugno 2022) Oltre ai talentuosi allievi che prendono parte al noto talent di Canale 5, il pubblico di Amici si affeziona anche agli amori che sbocciano nella scuola. Durante l’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, è nata la love-story tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli. A distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione, in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Oltre ai talentuosi allievi che prendono parte al noto talent di Canale 5, il pubblico disi affeziona anche agli amori che sbocciano nella scuola. Durante l’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, è nata la love-story traWyse eFasanelli. A distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione, in L'articolo

Pubblicità

AgilUlf900 : Sanzioni.. A chi? Ah ah ah.. - MondoTV241 : Amici 21, E' crisi tra Alex e Cosmary? Ecco le dichiarazioni del giovane cantautore #amici21 #cosmaryfasanelli… - marco_marcangio : RT @scenarieconomic: Il Regno Unito potrà tagliare il gas all’Europa in caso di crisi. Amici, amici, amici un…. - Simmy882 : Il Regno Unito potrà tagliare il gas all'Europa in caso di crisi. Amici, amici, amici un.... - DuccioTessadri : @Stibba_Maria @eziomauro Le cartiere sono in crisi profondissima (per il 'caro energia'), ma sappiamo tutti che gli… -