Acquario (Di giovedì 30 giugno 2022) Un’utente di Twitter, Luxuryblkwomen, scrive: “Voglio colmare la distanza tra quello che sono e quello che vorrei essere, un giorno alla volta”. Nei prossimi mesi, , dovresti farlo anche tu. Sarai particolarmente capace di costruire... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Un’utente di Twitter, Luxuryblkwomen, scrive: “Voglio colmare la distanza tra quello che sono e quello che vorrei essere, un giorno alla volta”. Nei prossimi mesi, , dovresti farlo anche tu. Sarai particolarmente capace di costruire... Leggi

Pubblicità

lianellinaa : @WALLXOUSE 1 scooby doo 4 attualmente cinema di harry non so perchè ahah 21 verde 23 acquario - Ligeia_aeterna : @LaRobiErre Io sempre stata innamorata di Peter Gabriel, pensa che venne da noi a comprare degli ampli, anni fa ma… - CurottoMauro : RT @collettiva_news: Il #1luglio presso l’Acquario Romano, dalle 10, #MaurizioLandini @cgilnazionale a confronto con @ellyesse, @roberspera… - fedebra551 : @La_manina__ ..tranquilla manina ..ogni tanto un po' di mangime lo butta nell'acquario a quei quattro scappati di casa... - DaisyFranchetto : RT @DZedizioni: Fervono i preparativi per FraMenti nell'arte, organizzato da Strade Diffuse Aps, l'evento che accoglie la cerimonia di chiu… -