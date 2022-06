Zero acqua ad Ischia e Procida, in tarda mattinata il ripristino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si avvia alla risoluzione la crisi idrica che da ieri mattina ha causato lo stop alla fornitura per Ischia e Procida oltre che per diversi comuni della provincia di Napoli. Un guasto elettrico ieri notte alla centrale di sollevamento idrico di Mugnano era all’origine del problema che aveva creato disagi e difficoltà sulle due isole, affollate di turisti in questa stagione, ma stamattina è arrivata una nota dell’Evi, l’Ente idrico isolano, che comunica che da stanotte le tre condotte sottomarine che servono le due isole flegree sono in esercizio. Per quanto concerne Ischia si sta provvedendo a riempire i serbatoi presenti sul territorio, gestiti dalla Regione Campania e dall’Evi stesso. Per la tarda mattinata di oggi si prevede la normalizzazione della situazione per tutte le zone isolane. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si avvia alla risoluzione la crisi idrica che da ieri mattina ha causato lo stop alla fornitura peroltre che per diversi comuni della provincia di Napoli. Un guasto elettrico ieri notte alla centrale di sollevamento idrico di Mugnano era all’origine del problema che aveva creato disagi e difficoltà sulle due isole, affollate di turisti in questa stagione, ma stamattina è arrivata una nota dell’Evi, l’Ente idrico isolano, che comunica che da stanotte le tre condotte sottomarine che servono le due isole flegree sono in esercizio. Per quanto concernesi sta provvedendo a riempire i serbatoi presenti sul territorio, gestiti dalla Regione Campania e dall’Evi stesso. Per ladi oggi si prevede la normalizzazione della situazione per tutte le zone isolane. L'articolo ...

Pubblicità

blu_mirtillo : @babyspettri Fresco sì, almeno quello, ma acqua zero. E' qui siamo veramente... con l'acqua alla gola. Anche se orm… - ceilmionome : tosse , mal di gola e zero voce me li merito la prossima volta ci penso due volte prima di farmi i bagni con acqua… - MillarcaShade : @Viper111 @KarimKarabu Ma direi che qua il QI è a livello zero perché in primis NON dovrebbero fare file chilometri… - Mariang47614228 : RT @AdmiralReloade1: Parliamo di acqua, oggi esistono dissalatori, capaci di produrre migliaia di tonnellate d'acqua al giorno. Con l'energ… - Stefano94272561 : RT @AdmiralReloade1: Parliamo di acqua, oggi esistono dissalatori, capaci di produrre migliaia di tonnellate d'acqua al giorno. Con l'energ… -