Wimbledon 2022, Cocciaretto lotta ma si arrende in due set a Begu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto che, nel match valevole per il secondo turno di Wimbledon 2022, viene sconfitta in due set 6-4 6-4 dalla romena Irina Carmela Begu. L'avventura della tennista azzurra, dunque, si ferma qui dopo la bella vittoria ottenuta al primo turno nel derby con Martina Trevisan: una bella partita per la marchigiana, che purtroppo però è mancata nei momenti chiave dell'incontro. CALENDARIO ATP: TUTTI I TORNEI MESE PER MESE TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Dopo aver tenuto bene il primo turno di battuta a 15, l'azzurra prova a mettere in difficoltà la rivale, la quale fa 1-1. Quest'ultima alza il livello del proprio tennis e, nel terzo game, mette a referto il primo break dell'incontro. Cocciaretto vive un momento di difficoltà e rischia nuovamente di perdere il servizio ...

