Un altro domani, trama 30 giugno 2022: un invito inaspettato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ad Un altro domani, Carmen riceverà un invito inaspettato, come rivela la trama di giovedì 30 giugno 2022. La ragazza sta vivendo un momento terribile dopo la morte di Dayo di cui è stata ingiustamente accusata ed è rintanata in casa per volontà di suo padre Francisco che teme possa mettersi nuovamente nei guai o, peggio ancora, che possa accaderle qualcosa di brutto. Tuttavia, Victor, attratto dal carattere fiero ed indomito della ragazza, deciderà di farsi avanti con lei e la inviterà al cinema. Carmen, però, non reagirà come sperato dal figlio di Ines in quanto sarà indecisa se accettare o meno l'invito del ragazzo. La giovane, comunque, capirà che Victor sia uno dei pochi abitanti della colonia a non trattarla con disprezzo. Kiros, invece, non ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ad Un, Carmen riceverà un, come rivela ladi giovedì 30. La ragazza sta vivendo un momento terribile dopo la morte di Dayo di cui è stata ingiustamente accusata ed è rintanata in casa per volontà di suo padre Francisco che teme possa mettersi nuovamente nei guai o, peggio ancora, che possa accaderle qualcosa di brutto. Tuttavia, Victor, attratto dal carattere fiero ed indomito della ragazza, deciderà di farsi avanti con lei e la inviterà al cinema. Carmen, però, non reagirà come sperato dal figlio di Ines in quanto sarà indecisa se accettare o meno l'del ragazzo. La giovane, comunque, capirà che Victor sia uno dei pochi abitanti della colonia a non trattarla con disprezzo. Kiros, invece, non ...

Pubblicità

salvatorecozza1 : RT @ale13_spino: Un filo lunghissimo che collega il Milan di Rocco al calcio moderno. Ieri oggi e domani: Paolo #Maldini Non ho altro da d… - Filomen83869405 : RT @dgCarmel81: @90_puste Non capiscono che quelli pazzi sono e pazzi rimangono ,usano solo i pazzi per incolpare oggi uno e domani l'altro… - iojuventino : @ilGIANNON123 Non vi preoccupate. Domani è un altro giorno. - ale13_spino : Un filo lunghissimo che collega il Milan di Rocco al calcio moderno. Ieri oggi e domani: Paolo #Maldini Non ho alt… - OfloareOfloare1 : RT @La_Pierre2000: Mentre guardi il passato vorrei disegnarti le vie del futuro. Dopo ogni inverno si rinasce Il sole che prendevi ieri non… -