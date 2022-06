Ultime Juve, pronta una nuova offerta per Zaniolo: formula e cifre (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante le difficoltà economiche riscontrate dalla dirigenza bianconera, in casa Juve si segue sempre con grande interesse la pista che porta a Nicolò Zaniolo. Nei prossimi giorni è previsto un’incontro con la dirigenza della Roma, per parlare del possibile ingaggio del giovane talento giallorosso. L’intenzione della Juve, sarebbe quella di offrire al club giallorosso un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra pari a 50 milioni di euro. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Zaniolo Roma Juve Il futuro di Nicolò Zaniolo, dunque, è molto incerto, il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare, e questo crea molta preoccupazione tra i tifosi giallorossi, i quali non vogliono perdere il loro beniamino. Inoltre per la formazione di Mourinho, la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante le difficoltà economiche riscontrate dalla dirigenza bianconera, in casasi segue sempre con grande interesse la pista che porta a Nicolò. Nei prossimi giorni è previsto un’incontro con la dirigenza della Roma, per parlare del possibile ingaggio del giovane talento giallorosso. L’intenzione della, sarebbe quella di offrire al club giallorosso un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra pari a 50 milioni di euro. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.RomaIl futuro di Nicolò, dunque, è molto incerto, il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare, e questo crea molta preoccupazione tra i tifosi giallorossi, i quali non vogliono perdere il loro beniamino. Inoltre per la formazione di Mourinho, la ...

