Tuffi: Mondiali, Pellacani in finale nel trampolino da un metro, eliminata Bertocchi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - La quarta dei Mondiali di Tuffi alla Duna Arena di Budapest si apre con le eliminatorie dal metro femminile. Chiara Pellacani si prende la finale con il settimo punteggio, aprendosi scenari interessanti in vista del pomeriggio. eliminata una caparbia ma sfortunata Elena Bertocchi, condizionata da qualche problema (ormai cronico) alla schiena, tredicesima ed esclusa dalla finale per mezzo centesimo di punto. Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - La quarta deidialla Duna Arena di Budapest si apre con le eliminatorie dalfemminile. Chiarasi prende lacon il settimo punteggio, aprendosi scenari interessanti in vista del pomeriggio.una caparbia ma sfortunata Elena, condizionata da qualche problema (ormai cronico) alla schiena, tredicesima ed esclusa dallaper mezzo centesimo di punto.

