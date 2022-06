Strage Bataclan, ergastolo per Abdelsam senza sconto di pena (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Attentati a Parigi, Salah Abdeslam condannato all’ergastolo senza sconto di pena. La sentenza arriva dopo 10 mesi di dibattiti. E’ l’unico superstite del commando che il 13 novembre del 2015 causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro della capitale ed il Bataclan. Questo verdetto che accoglie la richiesta della Procura antiterrorista, riferiscono i media francesi, è la pena massima prevista dal codice penale francese. Diciannove dei venti imputati sono stati riconosciuti colpevoli di tutti i capi di imputazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Attentati a Parigi, Salah Abdeslam condannato all’di. La sentenza arriva dopo 10 mesi di dibattiti. E’ l’unico superstite del commando che il 13 novembre del 2015 causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro della capitale ed il. Questo verdetto che accoglie la richiesta della Procura antiterrorista, riferiscono i media francesi, è lamassima prevista dal codicele francese. Diciannove dei venti imputati sono stati riconosciuti colpevoli di tutti i capi di imputazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

