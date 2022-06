Siccità, il mare entra nel Po per 30 km: record. Grandi laghi e colture: cosa si è deciso (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giugno 2022 - Siccità sul Po , è allarme rosso . Il cuneo salino marcia a passi da gigante, ha percorso 15 chilometri in due settimane, da Porto Tolle a Taglio di Po, ed è arrivato così a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giugno 2022 -sul Po , è allarme rosso . Il cuneo salino marcia a passi da gigante, ha percorso 15 chilometri in due settimane, da Porto Tolle a Taglio di Po, ed è arrivato così a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Resta grave l'emergenza siccità nel distretto del Po: le portate sono ancora molto basse e l'avanzamento del mare n… - Corriere : L’acqua del Po sempre più salata: il mare nel fiume per 30 chilometri - fanpage : Resta senz' #acqua la Lombardia. Tra le 'vittime' della #siccità c'è anche il lago di #Livigno a 1.805 metri sopra… - UnaTecnologia : RT @Corriere: L’acqua del Po sempre più salata: il mare nel fiume per 30 chilometri - morettweet : RT @Corriere: L’acqua del Po sempre più salata: il mare nel fiume per 30 chilometri -