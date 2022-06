Pubblicità

Da Shanghai all'Henan all'immensa area di Shenzhen, finita la quarantena più stretta, undi ... Ovviamente Pechino si associa a Paesi con i quali ha uncollaudato in termini commerciali. ...Questo, in sintesi, il quadro che emerge dalla 23esima edizione delMonstrum , elaborato dall'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente su dati di forze dell'ordine e ... Rapporto Mare Monstrum. In Calabria reati in flessione, cresce demolizione degli ecomostri Abusivismo edilizio, deficit di depurazione e inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Dagli illeciti penali a quelli amministrativi, ...Abusivismo edilizio, deficit di depurazione e inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Dagli illeciti penali a quelli amministrativi, quest’anno, per la prima volta, Legambiente ...