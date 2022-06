Premier, niente stop a sponsor da società di scommesse (Di mercoledì 29 giugno 2022) Boris Johnson è pronto ad annunciare nuove limitazioni per il gioco d’azzardo online in Inghilterra nel tentativo di arginare l’impatto della dipendenza sulla vita delle persone. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, i ministri hanno abbandonato i piani per vietare alle società operanti nel settore del gioco d’azzardo di sponsorizzare le maglie Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Boris Johnson è pronto ad annunciare nuove limitazioni per il gioco d’azzardo online in Inghilterra nel tentativo di arginare l’impatto della dipendenza sulla vita delle persone. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, i ministri hanno abbandonato i piani per vietare alleoperanti nel settore del gioco d’azzardo diizzare le maglie Calcio e Finanza.

