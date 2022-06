Preghiera del mattino del 29 Giugno 2022: “Guidami alla Tua dimora” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - KattInForma : Preghiera del mattino del 29 Giugno 2022: “Guidami alla Tua dimora” - marcoranieri72 : RT @MorganilRamingo: Preghiera del Mattino ?? - PinoTor64 : @Pontifex_it Anche se è in Salita per via del (momento) per le tante guerre e per il tormentato covid .… -