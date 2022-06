Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini | baci passionali sui giornali ma sui social tutto tace | “Vivere senza doversi giustificare”

(Di mercoledì 29 giugno 2022)sono ufficialmente una coppia da alcuni mesi, tuttavia sui. La showgirl condivide momenti di vita quotidiana ma tra questi il bel dottore non c’è mai. Nonostante non abbiano confermato la loro storia d’amore,ci ha comunque tenuto a dare una versione dei fatti.in L'articolo

Pubblicità

ParliamoDiNews : Michelle Hunziker rivela tutto: perché lo ha fatto con Angiolini #michelle #hunziker #rivela #perché #angiolini… - gossipnewitalia : Michelle Hunziker e Giovanni immortalati in scatti hot #erosramazzotti #giovanniangiolini #michellehunziker… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker difende la privacy con il nuovo amore, Giovanni Angiolini | Vanity Fair Italia #VanityFairStories… - infoitcultura : Michelle Hunziker, vacanza tra Eolie e Sardegna - infoitcultura : Michelle e Giovanni, i baci bollenti in mezzo al mare e la libertà che Hunziker cercava | FOTO -

Dopo indiscrezioni e avvistamentisi è finalmente raccontata con i fan e ha svelato di voler vivere questo momento della sua vita nel massimo riserbo.risponde ai fan su Giovanni Angiolini Da mesi ...non le manda a dire. Mentre risponde alle domande dei fan nelle stories di Instagram protegge con grande fermezza il suo privato, in particolare la relazione con il 41enne chirurgo ...Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono ufficialmente una coppia da alcuni mesi, tuttavia sui social tutto tace. La showgirl condivide momenti di vita quotidiana ma tra questi il bel dottore non c ...Dalle foto Michelle risulta spensierata e felice, forse Giovanni è la persona giusta al momento giusto e come scrive il Chi: 'Giovanni ha fatto tesoro degli errori di chi l'ha preceduto. La Sardegna, ...