Mara Venier sommersa dalle rose del marito, poi sbotta per un commento (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ieri Mara Venier e Nicola Carraro hanno festeggiato 16 anni di matrimonio ma hanno brindato a distanza per il loro anniversario. Gli auguri social di Mara Venier a suo marito mentre lei era impegnata con la presentazione dei palinsesti Rai e lui sul campo dal golf per le sue meritate vacanze a Santo Domingo, come sempre. Nicola non ha fatto ugualmente mancare la sua presenza alla sua adorata Mara e infatti le ha invaso casa di rose rosse. Tantissime e meravigliose rose rosse accompagnate da un biglietto: “Auguri Amore mio! Mi dispiace non essere con te, ma ti porto e ti porterò sempre nel mio cuore! Nik”. Dolcissimo Nicola Carraro che resta sempre il primo fan di sua moglie e che ormai da tempo si è rassegnato a vederla lavorare così tanto ma anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ierie Nicola Carraro hanno festeggiato 16 anni di matrimonio ma hanno brindato a distanza per il loro anniversario. Gli auguri social dia suomentre lei era impegnata con la presentazione dei palinsesti Rai e lui sul campo dal golf per le sue meritate vacanze a Santo Domingo, come sempre. Nicola non ha fatto ugualmente mancare la sua presenza alla sua adoratae infatti le ha invaso casa dirosse. Tantissime e meraviglioserosse accompagnate da un biglietto: “Auguri Amore mio! Mi dispiace non essere con te, ma ti porto e ti porterò sempre nel mio cuore! Nik”. Dolcissimo Nicola Carraro che resta sempre il primo fan di sua moglie e che ormai da tempo si è rassegnato a vederla lavorare così tanto ma anche ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Mara Venier sbotta con un commentatore: “Arbore non c’entra, rifletti prima di scrivere cazza*e” - rickyhunter071 : @Castalia72 @CicalaDanilo @barbarab1974 Poveretta, non hai amici? Passi troppo tempo seduta in poltrona a guardare… - rickyhunter071 : @barbarab1974 @alfonsoliguor11 No, quando dicono novax significa che sono semianalfabeti che non conoscono il signi… - zazoomblog : Mara Venier sbotta con un commentatore: “Arbore non c’entra rifletti prima di scrivere cazzae” - #Venier #sbotta… - FQMagazineit : Mara Venier sbotta con un commentatore: “Arbore non c’entra, rifletti prima di scrivere cazza*e” -