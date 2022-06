Mancini: ”In Italia c’è un grande problema. Cosa mi ha spinto a rimanere” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha preso la parola all’evento ”LGI sotto le stelle”. L’allenatore ex Manchester City e Inter ha dato un suo parere sulla situazione che sta vivendo il calcio Italiano e non solo. Ha poi spiegato quali sono stati i motivi che lo hanno spinto ad accettare di rimanere alla guida della Nazionale azzurra, nonostante la scottante delusione di pochi mesi fa che ha scosso tutto il panorama calcistico Italiano. Il Ct si è espresso anche sui giovani: ”Dobbiamo cercare in fretta dei giovani, che magari ora non sono molto conosciuti o non giocano ad altissimo livello, che possano essere utili alla Nazionale. Ne abbiamo visti tanti nelle ultime settimana e sono molto bravi, la differenza la fa il fatto che non hanno molta ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Commissario tecnico della Nazionale Robertoha preso la parola all’evento ”LGI sotto le stelle”. L’allenatore ex Manchester City e Inter ha dato un suo parere sulla situazione che sta vivendo il calciono e non solo. Ha poi spiegato quali sono stati i motivi che lo hannoad accettare dialla guida della Nazionale azzurra, nonostante la scottante delusione di pochi mesi fa che ha scosso tutto il panorama calcisticono. Il Ct si è espresso anche sui giovani: ”Dobbiamo cercare in fretta dei giovani, che magari ora non sono molto conosciuti o non giocano ad altissimo livello, che possano essere utili alla Nazionale. Ne abbiamo visti tanti nelle ultime settimana e sono molto bravi, la differenza la fa il fatto che non hanno molta ...

