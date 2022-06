LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani ipoteca la finale dal metro, Bertocchi aspetta e spera (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.28: E’ terminato il primo gruppo dell’eliminatoria dal metro. Chiara Pellacani è quarta, mentre Elena Bertocchi è settima. La romana ha ipotecato la finale, mentre qualificazione ancora a rischio per la lombarda, che dovrà attendere l’esito della seconda batteria. 11.26: 246.45 per l’americana Schultz, che è davanti di pochissimo ad Elena Bertocchi. 11.25: Sarà solo una cinese al via in questa gara. Una notizia che apre scenari molto interessanti per il podio, con la lotta apertissima per il secondo e terzo gradino del podio. 11.22: Brava Chiara Pellacani! 49.20 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.28: E’ terminato il primo gruppo dell’eliminatoria dal. Chiaraè quarta, mentre Elenaè settima. La romana hato la, mentre qualificazione ancora a rischio per la lombarda, che dovrà attendere l’esito della seconda batteria. 11.26: 246.45 per l’americana Schultz, che è davanti di pochissimo ad Elena. 11.25: Sarà solo una cinese al via in questa gara. Una notizia che apre scenari molto interessanti per il podio, con la lotta apertissima per il secondo e terzo gradino del podio. 11.22: Brava Chiara! 49.20 ...

