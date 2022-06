Lascia il cane in auto e va in piscina a Vaerona. L’animale muore per il caldo. Denunciata (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato questa mattina una denuncia penale nei confronti della donna che a Verona ha Lasciato in auto il cane al sole per portare in piscina la figlia. L’animale ritrovato morto sotto 50 gradi è un Rhodesian Ridgeback. La segnalazione è arrivata da chi in quel momento si trovava vicino alle le piscine Santini di Verona, che si sono rese conto di quanto stava accadendo e hanno chiamato le forze dell’ordine. “Sono anni che le associazioni animaliste e le autorità spiegano di non Lasciare i cani chiusi sul balcone o in auto sotto il sole- scrivono in una nota stampa gli animalisti di Aidaa- quindi non si può parlare, in questo caso meno che mai di incidente, questo è un crimine e come tale va punito, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato questa mattina una denuncia penale nei confronti della donna che a Verona hato inilal sole per portare inla figlia.ritrovato morto sotto 50 gradi è un Rhodesian Ridgeback. La segnalazione è arrivata da chi in quel momento si trovava vicino alle le piscine Santini di Verona, che si sono rese conto di quanto stava accadendo e hanno chiamato le forze dell’ordine. “Sono anni che le associazioni animaliste e lerità spiegano di nonre i cani chiusi sul balcone o insotto il sole- scrivono in una nota stampa gli animalisti di Aidaa- quindi non si può parlare, in questo caso meno che mai di incidente, questo è un crimine e come tale va punito, ...

