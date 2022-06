L'appello del Comune di Ancona ai cittadini: 'Non sprecate l'acqua'. Ecco come fare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ancona - Non è una ordinanza quella del Comune di Ancona , ma un invito esteso a tutti i cittadini per l'utilizzo dell' acqua in maniera responsabile. L' appello arriva dall'assessore comunale all'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022)- Non è una ordinanza quella deldi, ma un invito esteso a tutti iper l'utilizzo dell'in maniera responsabile. L'arriva dall'assessore comunale all'...

ItalyMFA : L'Italia è profondamente preoccupata per la decisione del regime militare birmano di trasferire ASSK in carcere a N… - santegidionews : Gli anziani protagonisti del programma @vivaglianziani: raccontano non solo telefonate e visite, l’arte della conve… - TgLa7 : #Francia, Corte d'Appello Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 ex terroristi rossi arrestati in oper… - milanmaldinista : @TomoriEnjoyer Io e @dav23_ siamo maestri nella nobile disciplina del “Salto dell’appello”. Se vuoi consigli siamo a disposizione - gioalbarosa : RT @oss_romano: #29Giugno La pro-vocazione di una Chiesa in uscita, l'appello di #PapaFrancesco. Il giornale che esce dalla redazione e va… -