Kate Winslet star della miniserie Trust (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'attrice Kate Winslet sarà la protagonista di una nuova miniserie prodotta per HBO intitolata Trust, tratta dall'omonimo romanzo. Kate Winslet sarà la protagonista di una nuova miniserie tratta dal romanzo Trust, scritto da Hernan Diaz, e il progetto le permetterà di collaborare nuovamente con HBO dopo Omicidio a Easttown. L'attrice sarà impegnata sul set al termine delle riprese del film biografico dedicato alla fotografa Lee Miller in cui recita accanto a Jude Law. Trust racconta tra le pagine la storia di un ricco finanzierie che rimane insoddisfatto da un romanzo basato sulla sua vita e su quella di sua moglie, decidendo quindi di chiedere alla sua segretaria di diventare la ghostwriter di un'autobiografia per offrire il suo punto …

