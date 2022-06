Incidente incredibile per l’ex Werder Brema Legat: sbaglia un tuffo per la tv e deve farsi amputare un testicolo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno spiacevole episodio ha visto coinvolto Thorsten Legat, ex calciatore tedesco, che ha vinto la Bundesliga e la Coppa delle Coppe col Werder Brema. Non un atleta dal comportamento esemplare, nella sua carriera è infatti stato licenziato dallo Stoccarda, suo club dell’epoca, per comportamenti razzisti nei confronti di un compagno. O ancora quando minacciò dei ragazzi con una spada da samurai. Ebbene, l’adesso tecnico tedesco, è tornato protagonista della pagine giornalistiche dopo la sua ultima avventura durante le prove dello show tv di RTL Turmspringen, che prevede che i concorrenti si improvvisino tuffatori. Ecco le sue parole al Sun dove spiega la vicenda: “Sono andato alle prove e ho fatto un paio di tuffi di riscaldamento e in uno sono caduto male in acqua. Lo scroto mi si è gonfiato come un pallone, pensavo mi stesse ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno spiacevole episodio ha visto coinvolto Thorsten, ex calciatore tedesco, che ha vinto la Bundesliga e la Coppa delle Coppe col. Non un atleta dal comportamento esemplare, nella sua carriera è infatti stato licenziato dallo Stoccarda, suo club dell’epoca, per comportamenti razzisti nei confronti di un compagno. O ancora quando minacciò dei ragazzi con una spada da samurai. Ebbene, l’adesso tecnico tedesco, è tornato protagonista della pagine giornalistiche dopo la sua ultima avventura durante le prove dello show tv di RTL Turmspringen, che prevede che i concorrenti si improvvisino tuffatori. Ecco le sue parole al Sun dove spiega la vicenda: “Sono andato alle prove e ho fatto un paio di tuffi di riscaldamento e in uno sono caduto male in acqua. Lo scroto mi si è gonfiato come un pallone, pensavo mi stesse ...

