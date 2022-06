Il successo (con l’asterisco) di Draghi al G7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il G7 di Schloss Elmau è stato un successo con l’asterisco. Al di là dell’annuncio del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, «è stato un vero successo», al summit tra i capi di Stato e di governo delle grandi potenze economiche occidentali si è parlato di tutti i temi più importanti sul tavolo: l’invasione russa dell’Ucraina, i timori per la recessione, la crisi alimentare e quella energetica. Ma l’esito si potrà definire positivo solo se la comunità internazionale sarà in grado di tradurre l’enorme mole di decisioni in risposte concrete. Mentre l’Ucraina provava a rispondere all’ennesima atrocità da parte dell’esercito russo – con l’attacco al centro commerciale di Kremenchuk che ha fatto almeno 20 morti – dalle Alpi bavaresi il G7 ha riaffermato «piena e grande coesione, grande unità di vedute in ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il G7 di Schloss Elmau è stato uncon. Al di là dell’annuncio del presidente del Consiglio italiano Mario, «è stato un vero», al summit tra i capi di Stato e di governo delle grandi potenze economiche occidentali si è parlato di tutti i temi più importanti sul tavolo: l’invasione russa dell’Ucraina, i timori per la recessione, la crisi alimentare e quella energetica. Ma l’esito si potrà definire positivo solo se la comunità internazionale sarà in grado di tradurre l’enorme mole di decisioni in risposte concrete. Mentre l’Ucraina provava a rispondere all’ennesima atrocità da parte dell’esercito russo – con l’attacco al centro commerciale di Kremenchuk che ha fatto almeno 20 morti – dalle Alpi bavaresi il G7 ha riaffermato «piena e grande coesione, grande unità di vedute in ...

