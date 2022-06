G20, Ucraina: il presidente dell'Indonesia Joko Widodo a Irpin (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente Indonesiano e presidente del G20 Joko Widodo si trova nel sobborgo di Irpin a Kiev, tra le macerie, mentre il leader visita l'Ucraina per colloqui di pace con il presidente ucraino ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilno edel G20si trova nel sobborgo dia Kiev, tra le macerie, mentre il leader visita l'per colloqui di pace con ilucraino ...

Pubblicità

disinformate_it : 'Ucraina, ultime notizie. Cremlino, non è Draghi a decidere se Putin andrà al G20' - Il Sole 24 Ore - emilio2703 : RT @Gianl1974: Il presidente indonesiano Joko Widodo si reca in Ucraina A proposito, il giorno prima è stato lui a dire che Putin non sarà… - oksanab3791 : RT @Gianl1974: Il presidente indonesiano Joko Widodo si reca in Ucraina A proposito, il giorno prima è stato lui a dire che Putin non sarà… - eia58 : RT @Gianl1974: Il presidente indonesiano Joko Widodo si reca in Ucraina A proposito, il giorno prima è stato lui a dire che Putin non sarà… - rapanui_veneto : RT @Gianl1974: Il presidente indonesiano Joko Widodo si reca in Ucraina A proposito, il giorno prima è stato lui a dire che Putin non sarà… -