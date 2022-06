Folgorato da palo pubblica illuminazione, 13enne in ospedale (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' stato trasferito dall'ospedale di Termoli a quello di Foggia un tredicenne rimasto Folgorato ieri sera durante una festa di quartiere a Montenero di Bisaccia (Campobasso), in contrada Torricella. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' stato trasferito dall'di Termoli a quello di Foggia un tredicenne rimastoieri sera durante una festa di quartiere a Montenero di Bisaccia (Campobasso), in contrada Torricella. ...

Pubblicità

immediatonet : Folgorato da palo pubblica illuminazione, 13enne in gravi condizioni al Riuniti di Foggia - AnsaPuglia : Folgorato da palo pubblica illuminazione, 13enne in ospedale. Ieri a Montenero di Bisaccia.Trasferito oggi da Termo… - DAELiguria : Folgorato da palo elettrico mentre gioca al parco con gli amici, 13enne grave in Rianimazione - LaStampa : Tredicenne folgorato da un palo elettrico mentre gioca al parco con gli amici, è grave - Frankf1842 : RT @fanpage: Una serata di divertimento da trascorrere con i suoi amici si è trasformata in dramma per il ragazzino di 13 anni, folgorato d… -