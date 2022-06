Fall Guys | Come riscattare Skin e Kudos GRATIS

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Di recenteè diventato free to play, abbandonando Steam in favore dell’Epic Games Store ed arrivando anche su Xbox e Switch. Se vi state cimentando in questo periodo nel suddetto gioco, partecipando ai tanti shows proposti, potrebbe tornarvi utile sapere che vi è la possibilità di, nonostante questi ultimidetto nel nostro articolo: Download, Novità, Modifiche – Tutto quello che c’è da sapere non possono più essere utilizzati purtroppo per acquistare tutto quello che c’è nel negozio oggetti, ma solo alcune cose, per le restanti dovrete mettere mani al portafoglio.ricompenseper ...