Draghi lascia in anticipo il vertice Nato, stasera a Roma. Alta tensione nel governo, Conte un'ora da Mattarella (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fra il M5s e il governo tira aria di crisi. La tensione ha superato i livelli di guardia dopo l'intervista del sociologo Domenico De Masi, che ha riferito una confidenza ricevuta da Beppe Grillo nei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fra il M5s e iltira aria di crisi. Laha superato i livelli di guardia dopo l'intervista del sociologo Domenico De Masi, che ha riferito una confidenza ricevuta da Beppe Grillo nei ...

Pubblicità

tfabiani2 : RT @RaiNews: I pentastellati accusano il premier di aver chiesto la testa del suo predecessore. Palazzo Chigi smentisce, ma il capo del gov… - albertamanzoni : RT @Agenzia_Ansa: Alta tensione Draghi-Conte, il leader M5s è salito al Colle per rappresentare, a Mattarella, in un incontro durato un'or… - RaiNews : I pentastellati accusano il premier di aver chiesto la testa del suo predecessore. Palazzo Chigi smentisce, ma il c… - marosa259 : Draghi lascia Madrid e rassicura: chiarirò con Conte, il governo non rischia - lucabudel : RT @mrctrdsh: Ci rendiamo conto? Draghi lascia il consiglio Nato che discute i conflitti con con Russia e Cina per venire a mettere pace co… -