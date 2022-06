Disoccupati in Consiglio Comunale Napoli, slogan e striscioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcune centinaia di Disoccupati aderenti alle liste "Movimento 7 novembre" e "Cantiere 167 Scampia", la mattina di mercoledi' 29 giugno, hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio Comunale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcune centinaia diaderenti alle liste "Movimento 7 novembre" e "Cantiere 167 Scampia", la mattina di mercoledi' 29 giugno, hanno manifestato davanti alla sede deldi ...

Pubblicità

corrmezzogiorno : #Napoli Disoccupati in presidio nella sala del Consiglio comunale - ANSACampania : Disoccupati in Consiglio Comunale Napoli,slogan e striscioni - rep_napoli : Niente clausola per disoccupati nel concorso Asia, in centinaia protestano in Consiglio a Napoli: 'E' un bidone' [a… - ildesk : Napoli, la furia dei disoccupati: “il concorso Asia è una truffa”. Occupato il consiglio comunale… - ApportunityIt : Bonus 200 euro per disoccupati: come ottenerlo e quando arriva - Ti Consiglio -