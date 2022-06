Colpo di scena sul governo: la mossa a sorpresa di Conte. Guai in arrivo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è salito in serata al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, durato oltre un'ora. Lo riporta l'edizione online del Fatto Quotidiano. La Presidenza della Repubblica non conferma e non smentisce, anche se secondo quanto riferisce l'Ansa l'ex presidente del Consiglio avrebbe riportato al presidente della Repubblica la gravità della situazione ma non ha parlato con il capo dello Stato di uscite dal governo da parte dei pentastellati. La situazione per l'esecutivo guidato da Mario Draghi è critica: i rumors, smentiti da Palazzo Chigi, su presunte pressioni del premier su Beppe Grillo per “far fuori” Conte dal M5S hanno scatenato un turbine di polemiche e in molti hanno ipotizzato l'addio della compagine grillina dalla maggioranza. Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, è salito in serata al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, durato oltre un'ora. Lo riporta l'edizione online del Fatto Quotidiano. La Presidenza della Repubblica non conferma e non smentisce, anche se secondo quanto riferisce l'Ansa l'ex presidente del Consiglio avrebbe riportato al presidente della Repubblica la gravità della situazione ma non ha parlato con il capo dello Stato di uscite dalda parte dei pentastellati. La situazione per l'esecutivo guidato da Mario Draghi è critica: i rumors, smentiti da Palazzo Chigi, su presunte pressioni del premier su Beppe Grillo per “far fuori”dal M5S hanno scatenato un turbine di polemiche e in molti hanno ipotizzato l'addio della compagine grillina dalla maggioranza.

