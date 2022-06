Calciomercato Inter | una big di Serie A si inserisce per Bremer

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mercato dell’si è preso quasi tutti i riflettori di Sport Mediaset. Restano tanti i nodi da sciogliere per la campagna acquisti dei nerazzurri. Innanzitutto si è scaldata la tifoseria del biscione nel giorno dello sbarco a Milano di Lukaku e Asllani. I due arrivi, se pur in modo diverso, stanno facendo sognare il tifoista. Tuttavia il dubbio più grande che riguarda il mercato dell’resta quello del reparto difensivo. Marotta aveva annunciato la possibilità di un partenza di un difensore in questo mercato e tutti gli indizi portano a Skriniar. Si è scatenata un’asta per il difensore slovacco tra PSG e Chelsea. Il club nerazzurro continua a chiedere 80 milioni. Il sostituto prediletto di Marotta è il centrale del Torino. JuventusIl ...

Dopo aver svolto la prima parte di visite mediche all'Humanitas, Romelu Lukaku è arrivato al Coni per l'idoneità sportiva propedeutica alla firma con l'. Ad aspettare l'attaccante belga tantissimi tifosi nerazzurri, letteralmente in delirio per il ritorno di 'Big Rom', accolto con applausi e cori: ecco tutte le ...Sullo stesso argomentoJuventus La richiesta di Max Dunque riannodiamo il filo del ... dopo il cambio al vertice del mercato del PSG , ecco il riallineamento di Bremer con l'che si ... Rossi: “Ho una notizia sull’Inter, c’è un’intenzione segreta. Marotta vuole provare a…” Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana campione del Mondo a Spagna 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica.L’Inter è molto attiva sul mercato e oltre a Lukaku nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche un altro colpo: tutti i dettagli L’Inter, dopo aver riabbracciato Lukaku che in giornata ha sostenuto le ...