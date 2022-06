**Autonomia: Bersani, 'se arriva così in Cdm non la voteremo'** (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Se il disegno di legge sull'autonomia elaborato dalla ministra Mariastella Gelmini "arriverà così in Consiglio dei ministri non credo che potremmo votarlo e credo che non saremmo i soli a non poterlo votare. Quello che si è visto anche al Question time di oggi è che la Lega in particolare e il centrodestra forza la mano con toni che sono sembrati un po' minacciosi". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Se il disegno di legge sull'autonomia elaborato dalla ministra Mariastella Gelmini "arriveràin Consiglio dei ministri non credo che potremmo votarlo e credo che non saremmo i soli a non poterlo votare. Quello che si è visto anche al Question time di oggi è che la Lega in particolare e il centrodestra forza la mano con toni che sono sembrati un po' minacciosi". Lo ha affermato Pier Luiginel corso di una conferenza stampa alla Camera.

