ALESSIA MARCUZZI: ARRIVO IN RAI CON ENTUSIASMO. BOOMERISISMA È UNA MIA IDEA (Di mercoledì 29 giugno 2022) ALESSIA MARCUZZI arriva in Rai con il suo ENTUSIASMO contagioso. In autunno sarà la padrona di casa di Boomerissima, il grande gioco delle generazioni e dei ricordi, la sfida tra boomers e millennials in onda da martedì 22 novembre su Rai2 in prima serata. ARRIVO in Rai con grande ENTUSIASMO. Il direttore Stefano Coletta ha detto che sono la donna più energetica che conosce. Adesso ho una responsabilità pazzesca, mi tocca fare dei boom. Anzi, Boomerissima. Ne vedrete delle belle nel mio programma, metterò a confronto due generazioni, la nostra e quella dei millennials. Vinceremo noi, i boomerissimi! Il direttore dell'intrattenimento Rai Coletta ha svelato un aneddoto: "Quando ALESSIA mi ha portato l'IDEA di Boomerissima, è venuta con l'IDEA di tornare ..."

