Alberto Matano, la confessione privata sul suo Riccardo e Mara Venier (Di mercoledì 29 giugno 2022) Hanno coronato il loro sogno d’amore l’11 giugno e sono stati letteralmente travolti da un’ondata d’amore che non si aspettavano. Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati di fronte a un cerimoniere d’eccezione – Mara Venier – iniziando un nuovo percorso di vita da sposati nel quale saranno ancora l’uno al fianco dell’altro. A pochi giorni dalle nozze, il giornalista Rai e conduttore di La Vita in Diretta ha voluto rivelare qualche particolare in più su suo marito e sul loro primo incontro, oltre che su Mara Venier. Alberto Matano, le parole sul marito Riccardo Mannino Ospite del programma Facciamo finta che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Alberto Matano si è lasciato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 giugno 2022) Hanno coronato il loro sogno d’amore l’11 giugno e sono stati letteralmente travolti da un’ondata d’amore che non si aspettavano.Mannino si sono sposati di fronte a un cerimoniere d’eccezione –– iniziando un nuovo percorso di vita da sposati nel quale saranno ancora l’uno al fianco dell’altro. A pochi giorni dalle nozze, il giornalista Rai e conduttore di La Vita in Diretta ha voluto rivelare qualche particolare in più su suo marito e sul loro primo incontro, oltre che su, le parole sul maritoMannino Ospite del programma Facciamo finta che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri,si è lasciato ...

