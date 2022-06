Ultime Notizie – G7 Germania | Draghi | “Un successo | grande unità sull’Ucraina”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 28 giugno 2022) Il G7 è stato “veramente un, ha riaffermato piena ecoesione,di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7 ad Elmau. Il G7, ha aggiunto il premier “è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, proseguendo sulla strada delle sanzioni, “essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati” Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione