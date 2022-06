Ucraina, Macron: “Guerra non avrà fine in prossimi mesi” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nessuno penso ad una fine Guerra nelle prossime settimane o mesi”. Il presidente francese Emmanuel Macron si esprime così, nella conferenza al G7, sulla Guerra tra Ucraina e Russia. “Quando il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky parla di questo obiettivo di fine anno” per la fine della Guerra “dobbiamo osservare che siamo ancora a 4 mesi di conflitto e la fine dell’anno è ancora lontana: e così capiamo quello che significa. Nessuno penso ad una fine Guerra nelle prossime settimane o mesi. Auspico che la conclusione della Guerra possa essere alla fine dell’anno ma con la ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nessuno penso ad unanelle prossime settimane o”. Il presidente francese Emmanuelsi esprime così, nella conferenza al G7, sullatrae Russia. “Quando il presidente dell’, Volodymyr Zelensky parla di questo obiettivo dianno” per ladella“dobbiamo osservare che siamo ancora a 4di conflitto e ladell’anno è ancora lontana: e così capiamo quello che significa. Nessuno penso ad unanelle prossime settimane o. Auspico che la conclusione dellapossa essere alladell’anno ma con la ...

