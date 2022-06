Ucraina, 15 giorni di carcere all’ultimo oppositore a Mosca (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – L’oppositore russo Ilya Yashin, che era stato arrestato ieri sera a Mosca mentre passeggiava in un parco del centro, è stato condannato dal tribunale distrettuale di Khamovniki, a 15 giorni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di aver opposto resistenza al fermo. Yashin, che ha 38 anni ed è stato uno stretto collaboratore di Boris Nemtsov, è consigliere distrettuale a Mosca. Lo scorso anno, si era dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio legislativo del distretto di Krasnoselky, carica che aveva dal 2017, denunciando le pressioni delle autorità nei suoi confronti a seguito del suo sostegno per Aleksei Navalny. A rendere noto il suo fermo, ieri sera, la giornalista Irina Babloyan, che era con lui, e che ha assicurato che da parte di Yashin non c’è stata alcuna ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – L’russo Ilya Yashin, che era stato arrestato ieri sera amentre passeggiava in un parco del centro, è stato condannato dal tribunale distrettuale di Khamovniki, a 15didopo essere stato giudicato colpevole di aver opposto resistenza al fermo. Yashin, che ha 38 anni ed è stato uno stretto collaboratore di Boris Nemtsov, è consigliere distrettuale a. Lo scorso anno, si era dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio legislativo del distretto di Krasnoselky, carica che aveva dal 2017, denunciando le pressioni delle autorità nei suoi confronti a seguito del suo sostegno per Aleksei Navalny. A rendere noto il suo fermo, ieri sera, la giornalista Irina Babloyan, che era con lui, e che ha assicurato che da parte di Yashin non c’è stata alcuna ...

