Texas | un massacro della disperazione e del caldo | 46 migranti trovati morti in un camion

Pubblicità

46 migranti, sono stati trovati morti e 16 feriti, tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni critiche, all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in. Unfrutto della disperazione e probabilmente del caldo torrido che si sta abbattendo sullo stato del sud, dove da giorni le temperature superano i 39 gradi. La macabra scoperta è stata ...... per l'esattezza 46, sono stati trovati morti e 16 feriti, tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni critiche, all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in. Un...San Antonio teatro di un massacro, forse uno dei più gravi della recente storia americana. Quarantasei corpi senza vita sono stati ritrovati in un camion ...Il governatore dello stato, il repubblicano Greg Abbott, attacca il presidente Joe Biden per la strage. "Queste morti sono le sue" ...