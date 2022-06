Texas, strage di migranti: 46 persone trovate morte all'interno di un camion (Di martedì 28 giugno 2022) - Si ritiene che tutte le vittime, abbandonate alla periferia di San Antonio, siano entrate illegalmente dal Messico e sarebbero morte asfissiate anche a causa del grande caldo Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) - Si ritiene che tutte le vittime, abbandonate alla periferia di San Antonio, siano entrate illegalmente dal Messico e sarebberoasfissiate anche a causa del grande caldo

