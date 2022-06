Texas | 46 corpi di immigrati trovati all’interno di un camion

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 giugno 2022) . Si tratta dell’incidente peggiore dal 2003 ad oggi Strage dia San Antonio, in. Sono stati rinvenuti 46diclandestini e 16 persone in gravi condizionidi in un. Ilsarebbe stato abbandonato dall’autista poco prima della scoperta deida parte della autorità di polizia. Tre gli arresti in corso. Infatti, a scoprire isenza vita sono stati gli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani. Strage di migranti negli Usa.46 migranti sono statimorti e 16 feritidi unabbandonato a San Antonio,in.Tra i ...