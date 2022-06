Targa dell’auto con il trucco per non pagare il pedaggio, denunciata (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto ha avuto inizio quando un automobilista, residente a Torino, si è visto recapitare a casa alcune multe per eccesso di velocità e per aver non pagato il pedaggio autostradale. L’uomo ha presentato denuncia ed in pochi mesi gli agenti della polizia stradale di Napoli hanno accertato che nel capoluogo campano c’era in giro una vettura con una Targa alterata: una lettera F, con un piccolo ritocco, era diventata E. I poliziotti sono riusciti a risalire alla proprietaria dell’auto con la Targa con il trucco che è stata denunciata in stato di libertà per uso di atto falso, falsità materiale commessa da privato, insolvenza fraudolenta e truffa. E’ una donna di 36 anni. Secondo i poliziotti la macchina aveva 76 viaggi autostradali rimasti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto ha avuto inizio quando un automobilista, residente a Torino, si è visto recapitare a casa alcune multe per eccesso di velocità e per aver non pagato ilautostradale. L’uomo ha presentato denuncia ed in pochi mesi gli agenti della polizia stradale di Napoli hanno accertato che nel capoluogo campano c’era in giro una vettura con unaalterata: una lettera F, con un piccolo ritocco, era diventata E. I poliziotti sono riusciti a risalire alla proprietariacon lacon ilche è statain stato di libertà per uso di atto falso, falsità materiale commessa da privato, insolvenza fraudolenta e truffa. E’ una donna di 36 anni. Secondo i poliziotti la macchina aveva 76 viaggi autostradali rimasti ...

Pubblicità

fattidinapoli : Napoli: 36enne altera la targa dell'auto e sfugge a 76 pedaggi autostradali ed a multe per e... - - Enjoy : @mm94060917 Ciao, grazie per l'aggiornamento, riusciresti cortesemente a fornirci la targa dell'auto, così inoltriamo la segnalazione? - Segnale_Orario : @HMQueenBee @LaGrevia Anche perché la gestione dei dati di tipo sanitario è tremendamente diversa tra noi e loro: d… - tribuna_treviso : Un siciliano di 52 anni, con già diversi precedenti penali alle spalle per truffa, aveva messo in atto il “classico… - mauro_jfp : @trabs62 @Alberto28075665 Direi di partire dalla targa dell'auto e rintracciare la coppia per chiederglielo. O anche solo lei ?? -

Multa per chi passa con semaforo giallo: ecco cosa si rischia ... se le ruote anteriori dell'auto superano comunque la linea di ... se il verbale viene notificato 90 giorni dopo la commissione dell'... ad esempio se non è ben visibile la targa. Per fare ricorso contro ... Gastone Tarquini: con lui se ne va un pezzo di storia del motociclismo ternano Tollerante, paziente con i clienti, perché Gastone vendeva auto e ... la convivialità, qualche premio, un foulard con lo stemma dell'... C'era tutto nella targa che gli consegnarono: "Grande Gastone ... La Repubblica ... se le ruote anteriorisuperano comunque la linea di ... se il verbale viene notificato 90 giorni dopo la commissione'... ad esempio se non è ben visibile la. Per fare ricorso contro ...Tollerante, paziente con i clienti, perché Gastone vendevae ... la convivialità, qualche premio, un foulard con lo stemma'... C'era tutto nellache gli consegnarono: "Grande Gastone ... Targa auto con il trucco per non pagare pedaggio, denunciata